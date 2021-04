"Climat, comment éviter un désastre ?" de Bill Gates : les solutions actuelles, les innovations nécessaires

Après avoir balayé la mise en garde maintes fois rebattue de la légitimité du porte parole, et pour avoir beaucoup lu sur le sujet depuis près de 40 ans, il faut reconnaître à cet essai une qualité : il pose le problème de façon globale, propose des explications claires, des instruments de mesure, des objectifs sans concession. Son parti pris repose sur le fait que l'électricité est la ressource indispensable au confort de l'humanité, et qu'il faut la décarboner complètement. Nouveaux procédés de fabrication, nouvelles technologies, conscience populaire et politique, fermeté et puissance des politiques publiques ; Bill Gates veut aujourd'hui plus "d'Etat" pour lutter contre le réchauffement climatique mais ne veut ni moins de confort ni de retour à un hypothétique paradis perdu. Si cet essai sonne comme un manifeste, voire un programme électoral, cette voix est intéressante à entendre car elle mise davantage sur la confiance en l'homme, dans le progrès scientifique et le rôle que chacun a à jouer que dans la culpabilisation et les appels messianiques à la repentance et à la décroissance.