"Cent ans de Laurelfield" de Rebecca Makkai : ni le charme d’une saga, ni le mystère d’un roman gothique... dommage

La 4e de couverture annonce une saga et un roman gothique. Si l’on s’attend à l’un ou à l’autre, on sera déçu. On ne trouvera dans Cent ans… ni l’atmosphère ni les relations familiales complexes qui font traditionnellement le charme d’une saga et son parfum désuet. Peut-être à cause du parti pris temporel ? On n’y trouvera pas non plus de véritable mystère sinistre, mais plutôt quelques caractéristiques anecdotiques du bazar gothique, d’ailleurs peu exploitées : une aïeule suicidée qui hanterait la demeure, une épouse vaguement emprisonnée, des secrets… Cent ans… échappe à tous les genres, ce qui serait une chose positive si l’ouvrage ne laissait sur l’impression d’une complication de construction injustifiée. Un écrivain peut-il vraiment exiger que son lecteur patiente près de 200 pages avant de lui donner quelque chose à se mettre sous la dent ? Qu’il mobilise concentration et attention pour ne pas se perdre dans cette temporalité à l’envers ? Qu’il passe par-dessus une syntaxe laborieuse obligeant parfois à relire plusieurs fois un même passage ? Personnellement, j’ai lâché le livre plusieurs fois.