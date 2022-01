• Contrairement aux apparences et à l’opéra, le spectacle joue moins sur le masculin et le féminin qu’il n’installe le masculin au centre du spectacle. On le voit bien dès la scène d’ouverture, lorsque se dévoilent les Carmencita : le féminin n’est qu’un accessoire régulièrement jeté lors des ballets, alors que le masculin forme l’essence d’un propos sur l’amour et le désir résolument « mono-sexuel ». Significativement, les chorégraphies les plus intenses montrent des corps masculins sans accessoires, voire nus.

• Il demeure intéressant de se dire que ce que vit Carmen en tant que femme peut être aussi bien vécu par un homme.