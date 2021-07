"Bleu" de Laurent Cappe : love Story au cœur d’un village du Pas-de-Calais, une intrigue bien menée bien qu’un peu lente

Dans les années 1900, sur la place centrale d’un petit village du Pas-de-Calais, autour d’un marronnier centenaire, il y a une brasserie qui enrichit César son propriétaire et naturellement maire du village, une auberge accueillante pour les travailleurs journaliers et une maison de jeunes filles tenue par des religieuses. Derrière les rideaux des fenêtres, il y a aussi les habitants qui observent la place. A l’écart du village vit la famille Carson affligée d’une tare génétique qui fait peur : ils ont la peau bleue. Chacun est à sa place et tient son rang.

Mais un jour ce fragile équilibre se brise car Frida, la plus belle des pensionnaires des religieuses, convoitée par tous les garçons du village, tombe amoureuse de Charles le fils Carson. Et si cette entorse à la bienséance ne suffisait pas, un enfant naturellement bleu couronne cet amour partagé. Alors le village excité par les deux vauriens de fils de César entre en ébullition. Charles s’enfuit et la belle Frida se suicide. Comment cela a-t-il pu être possible ? Comment le village va-t-il s’en remettre ?