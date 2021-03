"Aussi riche que le roi" d'Abigail Assor : love Story à Casablanca. Un bon roman

“Je ne sais pas ce qu’il a décidé, Driss, mais s’il veut t'épouser et quitter la maison, tu comprends bien qu’on ne pourra pas vous aider. On va être obligé de le sortir de l’usine jusqu’à ce qu’il te répudie et qu’il abandonne le gosse. Peut-être que tu pourras l’héberger dans ton quartier? Il y a des ngafate qui font des mariages pas chers dans des caves derrière Hay Hassani, avec un petit traiteur très convenable, c’est mon jardinier, le plus jeune, qui m’a raconté. Enfin, vous faites comme vous voulez. Tu sais, moi je suis très sensible, alors ça me fend le cœur que mon fils en arrive là, mais parfois, il faut passer par là pour ramener ses enfants à la raison. Ça arrive souvent, malheureusement; grâce à Dieu, après ils comprennent, et ils reviennent, et on n’en parle plus.” ( page 193)