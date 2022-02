Le jeune écrivain Karim D. (Rabah Naït Oufella) est aux anges. Vendu à 300.000 exemplaires en quelques semaines seulement, son roman, Débarquement, qui jette un regard neuf sur la banlieue et décortique avec acuité les problèmes de l’intégration et de l’immigration, est en cours de réimpression. En un seul livre, Karim est devenu le chouchou des médias. On le célèbre partout, on le demande partout, on le sollicite pour tout. Mais voici qu’un tsunami arrive : la déferlante des tweets haineux qu’il a postés quelques années auparavant sur les réseaux sociaux le rattrape et refait soudain surface sur les écrans de télé.

Sous le pseudonyme d’Arthur Rambo (qui évoque à la fois un poète prodigieux et un combattant dur à cuire ), Karim avait en effet mis sur le net des centaines de messages « choc », tous plus abjects les uns quels autres : racistes, antisémites, misogynes, homophobes, etc… A la minute où il est démasqué, les portes se ferment. Le jeune auteur chéri de tous qu’il était devenu en quelques mois, est ravalé au rang de paria. Il va quand même vaillamment tenter d’expliquer à son éditrice que le contenu de ses messages internet n’était que du second degré provocateur. En vain. La machine à broyer et arme à double tranchant que sont les réseaux sociaux, a fait son oeuvre. Quand le film se termine sur un plan de Karim renvoyé à sa solitude, on ne saura pas qui il est réellement…