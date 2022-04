Will Smith est interdit de toute cérémonie des Oscars pour dix ans après sa gifle envers Chris Rock

Will Smith est désormais interdit de toute cérémonie des Oscars pour une durée de dix ans suite à sa gifle envers Chris Rock.

L'acteur américain a déclaré « accepter et respecter la décision de l'Académie » dans un communiqué.

Le geste de Will Smith, une gifle après une blague de Chris Rock visant sa compagne Jada Pinkett Smith, lors de la dernière cérémonie des Oscars a fait couler beaucoup d’encre aux Etats-Unis. L'acteur américain est désormais interdit de toute cérémonie des Oscars pour une durée de dix ans, selon une décision de l’Académie des Oscars prise ce vendredi.

Will Smith s’est exprimé dans un communiqué peu après l'annonce de la sanction :

« J'accepte et je respecte la décision de l'Académie ».

La gifle de Will Smith a fait le tour du monde et a provoqué de vives réactions au sein d’Hollywood et sur les réseaux sociaux.

Le conseil d'administration de l'Académie, qui compte dans ses rangs des stars comme Steven Spielberg ou Whoopi Goldberg, avait entamé une procédure disciplinaire contre Will Smith la semaine dernière.

Will Smith a démissionné de lui-même de l’Académie des Oscars la semaine dernière.

Le tournage de deux films avec l'acteur Will Smith ont été mis en pause : Fast and Loose, un thriller produit par Netflix et Bad Boys 4, produit par Sony.