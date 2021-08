Une épave romaine remplie d'amphores de vin découverte près des côtes de Sicile

Le navire a été exploré par la Soprintendenza del Mare.

Des archéologues ont découvert au large des côtes de Palerme, en Sicile, une ancienne épave romaine chargée d'amphores utilisées principalement pour le transport du vin et de l'huile d'olive, rapporte le journal local PalermoToday.

Le navire, datant du deuxième siècle avant Jésus-Christ, repose dans la mer Méditerranée, à une profondeur d'environ 90 mètres. À son bord se trouvait une copieuse cargaison d'amphores à vin. Les autorités ont salué cette découverte comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques faites dans la région ces dernières années.

"La Méditerranée nous donne continuellement des éléments précieux pour la reconstruction de notre histoire liée au commerce maritime, aux types de bateaux, aux transports effectués", déclare Valeria Li Vigni, chef d'expédition et surintendante de la mer pour la Sicile, dans un communiqué. "Maintenant, nous en saurons plus sur la vie à bord et sur les relations entre les populations côtières".

Il y a quelques semaines, des archéologues siciliens ont découvert une autre épave : un ancien navire romain à environ 70 mètres de profondeur près de l'île d'Ustica. Ce navire transportait également une énorme charge d'amphores, contenant du vin datant du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ces découvertes permettront de faire la lumière sur l'activité commerciale de Rome en Méditerranée, où les Romains échangeaient des épices, du vin, des olives et d'autres produits en Afrique du Nord, en Espagne, en France et au Moyen-Orient.

