Bonnet de bain

Un bonnet de bain pour cheveux afro a été homologué par la Fédération internationale de natation (Fina) pour une utilisation dans les compétitions de haut niveau signale la BBC.

Un bonnet avec un revêtement spécialisé - conçu pour les cheveux épais et bouclés et les les dreadlocks, les tresses - avait été interdit aux Jeux olympiques de l'année dernière.

Le fabricant Soul Cap a décrit l'approbation par l'instance dirigeante Fina comme "un énorme pas dans la bonne direction".

Les cheveux afro sont naturellement plus secs que les autres cheveux car ils ont moins de couches cellulaires. L'hypochlorite de sodium - ou eau de Javel - que l'on trouve dans les piscines peut les assécher davantage, entraînant des dommages. "En utilisant les plus petits bonnets de bain que tout le monde utiliserait, ça tiendrait sur ma tête. Mais parce que je mettais de l'huile [protectrice] dans mes cheveux, quand je nageais, ça continuait de glisser et mes cheveux se mouillaient", a déclaré Kejai, une nageuse qui vit à Birmingham.