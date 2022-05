Thomas Chisholm, ancien candidat de l'émission « Top Chef », a été grièvement blessé au couteau à Paris

Thomas Chisholm, ancien candidat de Top Chef sur M6, a été agressé en marge du salon Taste of Paris dans la nuit de dimanche à lundi.

Thomas Chisholm, un ancien candidat de l'émission « Top Chef » a été grièvement blessé au couteau dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai, selon des informations du Parisien. Thomas Chisholm, qui a participé à la dernière saison de l’émission de M6, a été transporté à l'hôpital. Le pronostic vital du trentenaire n'est plus engagé, d’après France Info. L'auteur des coups de couteau a été interpellé quelques minutes après les faits, passage de Gergovie, dans le 14e arrondissement de Paris.

Thomas Chisholm avait été éliminé lors de la neuvième émission de la saison 2021 de « Top Chef ». Ce Franco-Américain, né à New York, est à la tête de Chocho, un restaurant situé dans le 10e arrondissement de Paris. Il a auparavant cuisiné aux quatre coins de la planète, du Luxembourg à l'Australie en passant par le Chili.

De source policière et d’après Le Parisien, le drame s’est déroulé près du Grand Palais éphémère ce dimanche, à l’issue de la dernière soirée du festival Taste of Paris. Ce rendez-vous culinaire rassemble pendant quatre jours chefs de renom et représentants de la jeune garde, qui font découvrir leurs créations et animent des ateliers ouverts au public.

Une violente dispute aurait éclaté entre deux hommes, avant qu’une rixe s’engage entre une dizaine de personnes. Quand les secours arrivent sur place, place Joffre, ils découvrent une victime grièvement blessée à l’arrière de la cuisse, Thomas Chisholm.

Pris en charge par les secours avec un pronostic vital engagé dans un premier temps, il a été transporté à l’hôpital européen Georges-Pompidou. Selon un message publié ce lundi en début d’après-midi par son équipe sur le compte Instagram de son restaurant, Thomas Chisholm serait désormais hors de danger.

L’agresseur a été interpellé dans la nuit passage de Gergovie, dans le XIVe arrondissement parisien. Les policiers, qui étaient informés de son identité et de son domicile, opéraient une surveillance des lieux et ont arrêté l’individu lorsqu’il rentrait chez lui, un peu avant 2 heures du matin.

Selon Le Parisien, cet homme de 19 ans tenait dans ses mains un T-shirt blanc avec des traces de sang. Il n’est pas connu des services de police. Selon le message posté sur Instagram par le restaurant de Thomas Chisholm, il s’agirait d’une personne extérieure à l’équipe du chef et non d’un employé, comme avancé dans un premier temps.

Le jeune chef franco-américain participait au salon Taste of Paris, ce week-end, avec l’équipe de son restaurant.

Après son passage dans l’émission de M6, Thomas Chisholm a ouvert en novembre 2021 son propre établissement, Chocho, rue du Paradis, dans le Xe arrondissement de la capitale.