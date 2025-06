Streaming en mutation

TF1+ sur Netflix : la fusion des écrans s’accélère vers un guichet unique du divertissement

Netflix et TF1 ont officialisé un partenariat inédit : à partir de l’été 2026, les abonnés français de Netflix pourront accéder aux chaînes du groupe TF1 (TF1, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries Films) directement depuis la plateforme américaine. Une alliance sans précédent qui va bien au-delà d’une simple co-diffusion de série. Si elle permet à Netflix d’élargir son offre avec du direct, du sport et des émissions de flux, elle soulève aussi de nombreuses questions : quel avenir pour TF1+ ? Et surtout, ce virage aura-t-il un impact sur le prix de l’abonnement Netflix ?