Taylor Swift : son nouvel album dépasse le milliard d'écoutes sur Spotify en moins d'une semaine

The Tortured Poets Department, onzième opus de Taylor Swift, est sorti le 19 avril dernier.

Sorti vendredi dernier, le nouvel album de Taylor Swift "The Tortured Poets Department" s'impose déjà comme l'album le plus écouté en une semaine sur la plateforme.

Le géant du streaming musical Spotify a annoncé ce mercredi 24 avril, sur X (ex-twitter,) que le nouvel album de Taylor Swift a dépassé le milliard d'écoutes moins d'une semaine après sa sortie. The Tortured Poets Department (Le cercle des poètes torturés) s'impose donc déjà comme l'album le plus écouté en une semaine sur la plateforme de streaming audio.

La chanteuse américaine a sorti son onzième opus le vendredi 19 avril dernier. Le jour même de sa sortie, il était déjà devenu l'album le plus écouté en une journée sur Spotify, avec plus de 300 millions d'écoutes.

The Tortured Poets Department n'est en fait pas un album mais plutôt un double album que les fans de la star de la pop, appelés Swifties, ont eu le plaisir de découvrir. Cette version XXL était une surprise pour eux. Deux heures à peine après les premiers titres, 15 autres sont apparus comme par magie, affolant ses Swifties. "J'ai écrit beaucoup de poésie torturée ces deux dernières années et je voulais tout partager avec vous, donc voici la seconde partie de TTPD: The Anthology", avait posté la chanteuse de 34 ans pour s'expliquer.

En deux heures, Taylor Swift exorcise ses démons et revient sur ses déconvenues amoureuses, une recette qui fait son succès depuis de nombreuses années. Elle est même devenue au début de l'année la première artiste à devenir milliardaire grâce aux seuls revenus tirés de sa musique.

La star mondiale sera en concert à Paris, à la Défense Arena, dans le cadre de son ERAS TOUR, les 9, 10, 11 et 12 mai prochains.