Steven Spielberg prépare une série pour HBO sur Napoléon à partir d’un scénario de Stanley Kubrick

Steven Spielberg a confié ce mardi qu’il travaillait sur un projet d’adaptation en série télévisée d’un scénario original de Stanley Kubrick sur Napoléon. Nous « sommes en train de monter une gosse production » pour une série en sept épisodes pour la chaîne américaine HBO à partir de ce scénario écrit en 1961, a-t-il révélé lors d’une conférence de presse à Berlin.

Spielberg avait déjà évoqué il y a dix ans le fait qu’il développait pour une mini-série ce scénario écrit par le réalisateur de « 2001 : l’Odyssée de l’Espace » et « Orange Mécanique ». Stanley Kubrick, décédé en 1999, n’est jamais venu à bout de son propre projet de « biopic » de Napoléon Bonaparte.

Kubrick avait initialement prévu de se lancer dans ce film après le succès de « 2001 » et avait alors effectué des recherches approfondies sur l’ex général révolutionnaire devenu empereur. Il avait prévu de tourner le film à travers l’Europe, en France, au Royaume-Uni et en Roumanie, avec pas moins de 40.000 figurants. Au casting, on aurait dû retrouver les acteurs David Hemmings et Jack Nicholson pour incarner- à différents moments de sa vie - le chef d’État, qui a dominé l’Europe entre 1804 et 1814, tandis qu’Audrey Hepburn devait jouer le rôle de sa femme Joséphine.

En raison du coût pharaonique du tournage, de la sortie de l’adaptation de « Guerre et Paix » de Sergei Bondarchuk et de l’échec commercial de « Waterloo » du même réalisateur en 1970, le projet a été abandonné.

Une grande partie du travail préliminaire de Kubrick a été finalement « transférée » à son film Barry Lyndon en 1975.