SpaceX : les deux étages de la fusée Starship ont explosé après leur séparation

Les deux étages de la fusée Starship ont explosé après leur séparation.

Les deux étages de l'immense fusée Starship de SpaceX ont explosé peu après leur séparation réussie samedi, a annoncé l'entreprise d'Elon Musk. Le deuxième lancement test de cette fusée s’est déroulé ce 18 novembre au Texas. L'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship, placé au-dessus et qui donne son nom à la fusée entière, ont connu un « désassemblage rapide non-planifié », selon les précisions de SpaceX.

Le premier vol test de Starship s'était terminé au printemps dernier en une gigantesque explosion avant la séparation des deux étages. Le décollage avait pourtant réussi. Le module Starship, placé au sommet de la fusée s’était séparé avec succès de l'étage de propulsion Super Heavy, qui lui n'avait pas survécu sa redescente programmée et avait subi une explosion.

Ce deuxième vol d'essai de SpaceX, l'entreprise d’Elon Musk, est notamment scruté de près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune.

Le plan de vol est le même qu'en avril. Le vaisseau devait faire un tour « presque complet de la Terre » et amerrir dans le Pacifique, au large des côtes d'Hawaï.

Pour SpaceX, l'explosion de prototypes est moins problématique en matière d'image qu'elle le serait pour la Nasa et ses fonds publics, selon les experts.

Au-delà de la Lune, Elon Musk souhaite faire de Starship « un moyen de transport généralisé vers n'importe quelle destination dans le système solaire », notamment Mars.

Son but est l'établissement d'une colonie autonome sur la planète rouge.