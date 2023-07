Sheila a reçu la légion d'honneur ce vendredi 14 juillet.

Les nouveaux récipiendaires de la légion d'honneur sont une centaine en ce 14-Juillet. Et parmi eux des profils très divers. On notera ainsi, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui a accédé directement au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Le maire de Meaux, Jean-François Copé (LR), l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et l'ex-ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

Certaines décorations ont été remises pour acte de bravoure. C'est le cas pour les trois passants intervenus lors de l'attaque au couteau d'Annecy (Haute-Savoie), le 8 juin dernier, dont Henri D'Anselme. Des résistants de la Seconde Guerre mondiale, comme Colbert Lejeune, Marthe Mille, Ginette Munier et Henri Toppin figurent sur la liste. Tout comme Andrée Gros, résistante, promue grand-croix, plus haut rang de la Légion d'honneur.

Le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, déjà nommé chevalier en 2015, se voit promu au rang d'officier. La chanteuse Sheila, ou encore l’acteur Christian Clavier figurent également sur la liste.

Le journaliste franco-bosnien Arman Soldin, coordinateur vidéo à l'AFP, tué alors qu'il couvrait le conflit en Ukraine a également été nommé à titre posthume. Hors Journal officiel, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a aussi reçu la grand-croix des mains d'Emmanuel Macron vendredi matin.