Pour aider les célibataires à trouver le grand amour et alors que la période est délicate pour les rencontres en cette période de pandémie avec le port du masque et la fermeture des bars, des restaurants et des discothèques, les supermarchés E.Leclerc proposent un dispositif original. La chaîne de supermarchés met à disposition en France à l’approche de la Saint Valentin des paniers de course pour les célibataires.

Du 5 au 14 février, plusieurs supermarchés de l’enseigne Leclerc essayent ainsi de jouer les Cupidon. Dans les Landes, en Gironde, dans le Val d’Oise ou encore en Moselle, certains magasins E.Leclerc ont décidé de mettre à disposition des clients des paniers originaux pour faire les courses. Ces paniers sont accompagnés d’une pancarte assez voyante affichant le mot « célibataire », alors que la Saint-Valentin approche, selon des informations de la rédaction du journal L’Union. Sur les paniers, il est également écrit « à adopter » ou « coeur à prendre ». Certains sont roses et d’autres bleus.

Cette opération devrait ainsi favoriser les rencontres et les coups de foudre entre les rayons.