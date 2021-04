saccageParis, le mot-dièse avec lequel les internautes dénoncent la saleté à Paris

Un montage photo partagé sur Twitter.

Des milliers de photos montrant des déchets et immondices dans les rues de Paris, des tags et graffitis sur les murs, des expérimentations de végétalisation laissées à l'abandon, du mobilier urbain particulier laid... Depuis vendredi, les internautes franciliens dénoncent sur Twitter, avec le hashtag #saccageparis, la saleté de la capitale et, de fait, la gestion de ce sujet par l'équipe de la socialiste Anne Hidalgo.

"C'est parti d'un coup de colère!", a expliqué au Parisien le créateur du mot-dièse, qui fait partie des plus utilisés ce weekend sur le réseau social. "Je suis Parisien depuis vingt ans et j'ai vu la ville se dégrader depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à la tête de l'Hôtel de Ville", affirme-t-il, en précisant n'appartenir à "aucun parti". S'il a choisi le mot de "saccage", c'est parce que "cette notion suppose un acte volontaire. Emmanuel Grégoire (premier adjoint d'Anne Hidalgo) dit vouloir promouvoir une autre esthétique, une nouvelle grammaire urbaine. Je vais lui proposer de faire un référendum local sur ces nouvelles orientations."

Des responsables politiques ont relayer ce mot-dièse. C'est le cas de Rachida Dati, maire du chic 7e arrondissement, qui a jugé ces images "accablantes". "Derrière ces photos, il y a l'insécurité, la ghettoïsation, le déclin social et économique de Paris !", a-t-elle réagi. Laurence Parisot, l'ancienne patronne du Medef, s'est aussi émue de ce "mouvement de destruction, d'enlaidissement, de souillure".

La président du Rassemblement national, Marine Le Pen, a de son côté estimé que ces images "brisent le coeur des amoureux de Paris". "La dégradation de notre si belle capitale par l'équipe Hidalgo est une souffrance nationale", a-t-elle écrit.

La mairie de Paris, elle, n'a pas réagi.