Sa photo d'une robe avait cassé internet, il est accusé d'avoir essayé de tuer sa femme

Après donc avoir amusé les internautes du monde entier, aujourd’hui, Keir Johnston ne fait plus rire personne et se retrouve à la une des médias pour une bien plus sombre affaire : il comparaît pour des faits de violence conjugale qui remonte à 2019. Selon les premiers éléments révélés lors de sa comparution, l’homme n'a pas juste perdu les pédales avec la célébrité. Il serait en effet un homme dangereux depuis bien plus longtemps : multipliant les menaces et les agressions sur son épouse depuis près de onze ans. Entre avril 2019 et mars 2022, il est accusé d’avoir poussé sa femme contre un mur, de lui avoir crié dessus ou encore de l’avoir étranglée. Les sévices dénoncés sont autant physiques que moraux et concerneraient également sa belle famille. Keir Johnston a comparu devant la Haute Cour de Glasgow lundi dernier et a nié toutes les accusations faites contre lui, affirme le Guardian. Une nouvelle audience préliminaire avant un procès est prévue en 2024.

Il avait crée un véritable phénomène sur internet, et il pourrait finir derrière les barreaux. Keir Johnston, 38 ans, était devenu une célébrité en 2015 sur le net après avoir partagé une photo : Sur celle-ci, une robe portée par sa belle-mère. Est elle bleue et noire, ou blanche et dorée. En raison de l'éclairage et de propriétés chromatiques inhabituelles , internet ne parvenait pas à se mettre d'accord, et comme d'habitude, cela à suffit à enflammer la toile qui s'est déchirée entre deux camps. Les médias traditionnels se sont passionnés pour le sujet, Keir Johnston a connu son quart d'heure de gloire, au point d'être invité dans le talk show d'Ellen Degeneres, le top du top. Mais sa gloire s'est avérée bien éphémère puisque ce dernier a comparu récemment devant le tribunal pour tentative de meurtre sur sa femme, a rapporté le Times.