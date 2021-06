Quentin Tarantino confirme que son prochain film sera bien le dernier de sa carrière de réalisateur

Le cinéaste américain Quentin Tarantino pose sur le tapis rouge à son arrivée aux BAFTA au Royal Albert Hall de Londres le 2 février 2020.

Quentin Tarantino ne souhaite pas faire le film de trop. Invité de l’émission « Real Time with Bill Maher », le réalisateur de « Pulp Fiction », « Kill Bill » et « Jackie Brown » s’est confié une nouvelle fois sur sa décision d’arrêter sa carrière après son prochain film, selon des informations de CNews.

Le cinéaste était invité à l’occasion de la sortie de son premier roman « Once upon a time... in Hollywood », adapté de son dernier long métrage. Quentin Tarantino n’a pas pu échapper à la question qui inquiète ses fans sur l’avenir de sa carrière en tant que réalisateur.

Bill Maher a interrogé le réalisateur à ce sujet : « Quel est ce non-sens, de vouloir faire un seul et dernier film ? Vous êtes trop jeune pour arrêter, vous êtes au sommet de votre art ? ».

Quentin Tarantino a confirmé cette envie d’arrêter au moment opportun, après son prochain film :

« C’est pour ça que je veux arrêter. Je connais l’histoire du cinéma et à partir de maintenant et jusqu’à la fin, les cinéastes ne s'améliorent pas ».

Quentin Tarantino considère avoir déjà derrière lui une carrière bien remplie.

« Travailler pendant 30 ans et faire autant de films que j'en ai fait, même si ce n'est pas autant que d'autres, cela fait une longue carrière. C'est une très longue carrière. Et j'ai le sentiment d'avoir donné tout ce que j'avais. Je n’ai pas encore pris ma retraite. Il y en a toujours un à venir ».