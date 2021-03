Plus petite et lieux sécurisée la nouvelle carte d'identité électronique utilise deux empreintes digitales

Carte d'identité

Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, présente aujourd'hui, la nouvelle carte d'identité électronique qui utilise deux empreintes digitales.

Son formar est celui d'une carte de crédit, la nouvelle carte nationale d’identité électronique (CNIe) va remplacer l'actuelle carte d'identité qui ne sera plus produite à partir du 2 août 2021.

« On ne résout pas des problèmes de 2021 avec des solutions de 1995 (en référence à la date de la précédente carte d’identité), confie au Figaro Marlène Schiappa. La réalité, c’est que plus de 33.000 de nos compatriotes sont victimes tous les ans de ces usurpations d’identité. Que nos forces de sécurité, en 2020, ont intercepté près de 9 000 personnes porteuses de faux papiers et démantelé une trentaine de filières criminelles. Le coût pour les victimes et la collectivité est considérable. C’est aussi une atteinte à la citoyenneté. »