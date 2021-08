Photo historique : après 20 ans de présence militaire, le dernier soldat américain quitte l'Afghanistan

Le major-général Christopher Donahue, dernier soldat américain à avoir quitté l'Afghanistan.

Quinze jours après l'occupation de Kaboul par les talibans, et vingt ans après l'arrivée des talibans, les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan. L'image du dernier soldat embarquant seul dans l'ultime avion s'est répandue dans le monde entier.

© US ARMY / REUTERS

Le 15 août, quelques heures seulement après l'occupation de Kaboul, des images de l'intérieur d'un C-17 américain rempli de passagers ont fait le tour du monde. Symbole du chaos et de l'évacuation de la ville, cette photo sera enregistrée dans les annales de l'histoire comme un exemple de la débâcle américaine. Toujours sur C-17, ce chapitre douloureux et parfois surréaliste s'est terminé. Dans la soirée du lundi 30 août, le dernier avion américain a quitté le tarmac de l'aéroport de Kaboul, plusieurs heures avant l'échéance, laissant derrière lui une guerre de 20 ans avec les talibans et la perte de 2 400 soldats dans l'opération.

Une dernière image restera de ce moment : celle de cet ultime soldat américain à fouler le sol afghan, capturé par vision nocturne, juste avant de monter dans l'avion de transport. Le major général Christopher Donahue semble traduire la résignation de l'armée américaine. Sa solitude, aussi. "Le dernier soldat américain à quitter l'Afghanistan : Le major général Chris Donahue, commandant de la 82e division aéroportée, monte à bord d'un C-17 de l'US Air Force le 30 août 2021, mettant fin à la mission américaine à Kaboul", a brièvement tweeté le Pentagone, en partageant la photo historique.



Lundi soir, à Kaboul, l'ambiance festive de la ville contrastait avec celle de l'aéroport. Quelques minutes après le décollage du dernier C-17, les talibans se sont félicités d'une victoire qui "marque l'histoire" de leur pays, en tirant plusieurs feux d'artifice.