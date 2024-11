Affaire des maîtres chanteurs de Pogba

Ouverture du procès de six proches de Paul Pogba pour extorsion, enlèvement et séquestration

À partir de ce mardi 26 novembre, six hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir participé à la séquestration et à l’extorsion de Paul Pogba en 2022. Parmi les prévenus, deux amis d’enfance et l’un des deux frères du champion du monde 2018.