Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF

Noël Le Graët au siège de la Fédération française de football, en mars 2021.

C’est la fin d’un règne de 11 années, marquées par de grandes réussites mais victime d’une fin chaotique. Ce mardi 28 février, Noël Le Graët a démissionné de la présidence de la Fédération Française de Football.

En retrait depuis le 11 janvier, Le Graët était à la tête de la FFF depuis 2011. Sa présidence a été marquée par plusieurs réussites sportives dont la plus notable est l’obtention du titre de champion du Monde en 2018. Une équipe emmenée par Didier Deschamps, dont Le Graët est à l'origine de l'arrivée en tant que sélectionneur.

Mais ses dernières années en poste ont été marquées par plusieurs dérapages verbaux dans les médias mais surtout par des accusations de harcèlement envers des salariées de la Fédération. Des soupçons qui ont entraîné le lancement d'une enquête par le ministère des Sports, révélant que ce dernier « ne disposait plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », compte tenu notamment de son « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes ». Noël Le Graët est aussi visé par depuis mi-janvier par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Désormais, c’est le vice-président Philippe Diallo qui est aux commandes de la FFF. Il le restera jusqu'à l'Assemblée fédérale du mois de juin, lors de laquelle les membres du Comex désigneront un nouveau candidat, qui devra être approuvé pour assurer la présidence de l'institution jusqu'en décembre 2024, date à laquelle le mandat de Noël Le Graët devait s'achever.