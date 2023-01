NBA : Kylian Mbappé ovationné lors d'un match de Brooklyn

Pendant la rencontre, le public américain a ovationné la star du PSG.

Kylian Mbappé ovationné aux Etats-Unis. Même si le football n'est pas le sport le plus populaire en Amérique, contrairement au basket-ball ou au baseball, la notoriété de l'attaquant français, elle, traverse toutes les frontières du globe. Invité à assiter au match de NBA entre les Nets de Brooklyn et les Spurs de San Antonio, la star du PSG a pu le constater lorsqu'il a reçu un accueil digne des plus grands par les spectateurs.

Huge applause for @KMbappe in the front row at Nets Spurs #NetsWorldpic.twitter.com/2JjFfulchQ — Courtside Nets (@Courtsidenets) January 3, 2023

Le temps d'un arrêt de jeu, l'écran géant de la salle a diffusé les buts inscrits par Mbappé lors de la finale de la Coupe du monde 2022, perdue face à l'Argentine avant que le joueur, tout sourire, ne salue la foule new-yorkaise d'un signe de la main. De quoi déclencher une véritable clameur dans les travées du Barclays Center.