Mort du réalisateur Bertrand Tavernier à l’âge de 79 ans

Le cinéaste Bertrand Tavernier, auteur de nombreux films marquants du cinéma français comme « L.627 », « Coup de Torchon », « Capitaine Conan » et « Le Juge et l'Assassin », est décédé.

Le cinéaste, auteur de nombreux films marquants du cinéma français comme « L.627 », « Coup de Torchon », « Capitaine Conan » et « Le Juge et l'Assassin », est décédé.

Le cinéma français est en deuil. Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l’âge de 79 ans à Sainte-Maxime. Encyclopédie vivante du cinéma et artiste engagé, il a réalisé des films ayant marqué des générations entières de cinéphiles comme « Coup de Torchon », « Le Juge et l'Assassin », « L.627 » ou « Dans la brume électrique ».

La mort du réalisateur a été confirmée par l'Institut Lumière de Lyon, dont il était le président.

Bertrand Tavernier a réalisé de nombreuses fictions historiques et des chroniques sur la vie contemporaine.

Il avait collaboré dans les années 1960 avec des revues comme « Les Cahiers du cinéma » ou « Positif » en tant que critique de films.

Ancien attaché de presse devenu réalisateur, il a participé au renouveau du cinéma français dans les années 1970 avec des films comme « L'Horloger de Saint-Paul » (1974), d'après Simenon, et « Que la fête commence... » (1975), sur la période de la Régence au XIIIe siècle.

Philippe Noiret était l’un de ses acteurs fétiches. Ensemble, ils ont tourné cinq films, dont trois œuvres majeures et inoubliables du cinéma français : « Le Juge et l'Assassin », « Coup de torchon » et « La Vie et rien d'autre ».

Bertrand Tavernier était également un grand passionné de cinéma américain.

Le réalisateur Bertrand Tavernier avait entrepris un travail colossal sur le cinéma français avec son documentaire « Voyage à travers le cinéma français ».

Sa dernière fiction, « Quai d'Orsay », d'après la BD de Lanzac et Blain, sortie en 2013, avait rencontré un beau succès.

Nommé à plusieurs reprises aux César, Bertrand Tavernier avait reçu cinq prix, dont celui du meilleur réalisateur pour « Que la fête commence... » (1976) et « Capitaine Conan » (1997). Il a également été sacré pour le prix du meilleur scénario pour « Que la fête commence... », « Le Juge et l'Assassin », « Un dimanche à la campagne ».

Le réalisateur a également été reconnu à l'étranger. Il avait reçu un Lion d'or à la Mostra de Venise en 2015 pour l'ensemble de sa carrière. Son film « Autour de minuit », qui retrace la vie d'un saxophoniste à Paris dans les années 1950, a été nommé aux Golden Globes et récompensé par l'Oscar de la meilleure musique en 1987.

Durant sa carrière, Bertrand Tavernier aura a dirigé les plus grands noms du cinéma français comme Michel Galabru, Isabelle Huppert, Philippe Torreton, François Cluzet ou Sophie Marceau.