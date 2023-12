Miss France 2024 : « Les gens adorent regarder le concours pour donner leur avis et critiquer chaque fille », selon Eve Gilles

Eve Gilles a été élu Miss France 2024.

Après son élection au concours Miss France 2024, Eve Gilles a été victime d’une vague de cyberharcèlement portant sur son physique. Les critiques portaient principalement sur ses cheveux courts ainsi que sur sa silhouette.

Interrogée sur le plateau de l’émission Quotidien sur la virulence des commentaires vis-à-vis de son physique, la nouvelle Miss France a confié avoir été « touchée ».

Lors d’une interview sur BFMTV, Eve Gilles a précisé qu’elle « a su rebondir » grâce au soutien de sa famille et des différents comités Miss France :

« Ils me soutiennent pour la personne que je suis, pour ce que je représente et pas parce que j’ai ce corps et cette coupe de cheveux ».

Selon Eve Gilles, « les gens adorent regarder Miss France pour pouvoir donner leur avis et critiquer chaque fille sur le prime. Le concours Miss France, ce n’est pas qu’un physique ! ».