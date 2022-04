Mino Raiola, l'agent star de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, est mort à l’âge de 54 ans

Après la mort de Mino Raiola, certains joueurs comme Paul Pogba et Erling Haaland sont dans l'incertitude à l'approche du mercato estival.

Mino Raiola est décédé ce samedi 30 avril, selon des précisions de sa famille sur Twitter :

« C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il mettait quand il était à la table des négociations pour défendre ses joueurs ».

Mino Raiola était l'un des agents les plus influents du monde du football.

Âgé de 54 ans, il avait été opéré d'urgence en janvier dernier à Milan pour une maladie pulmonaire.

Une première annonce de sa mort avait été faite, jeudi, par de nombreux médias sportifs internationaux avant d'être démentie via Twitter.

Dans le cadre de ses activités professionnelles, il gérait notamment la carrière de Paul Pogba, d’Erling Haaland, de Gianluigi Donnarumma ou bien encore de Zlatan Ibrahimovic.

Né en 1967 à Salerne, l’Italien a grandi aux Pays-Bas dans une famille modeste. Carmine Raiola de son vrai nom a débuté comme responsable du centre de formation et directeur sportif du club d’Haarlem. Il est ensuite intervenu comme médiateur dans les transferts entre clubs italiens et néerlandais. Mino Raiola a notamment été associé au transfert de Dennis Bergkamp, entre l’Ajax Amsterdam et l’Inter Milan.

Il travaillera ensuite avec Pavel Nedved, Zlatan Ibrahimovic.

Mino Raiola a réalisé certains des plus gros transferts de l’histoire avec notamment Paul Pogba à Manchester United pour la somme de 110 millions d’euros.

Selon des informations de L’Equipe, plusieurs gros dossiers du prochain mercato, gérés par Mino Raiola, se retrouvent en stand-by avec sa disparition, notamment ceux de Paul Pogba et d'Erling Haaland.