Meurtre du rappeur Tupac : un homme arrêté et inculpé, 27 ans après les faits

Un portrait de Tupac Shakur est exposé lors de la cérémonie de dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 7 juin 2023.

L'un des derniers témoins vivants de l'assassinat du rappeur Tupac Shakur à Las Vegas a été inculpé vendredi, une avancée inattendue dans cette affaire qui a frustré les enquêteurs et fasciné le public depuis 1996.

Un grand jury du Nevada a inculpé Duane "Keffe D" Davis d'un chef d'accusation de meurtre à l'aide d'une arme mortelle, a annoncé Marc DiGiacomo, procureur adjoint en chef du comté de Clark, au tribunal vendredi. Il a décrit Davis comme le "commandant sur le terrain" qui a "ordonné la mort" du rappeur, tué à l'âge de 25 ans.

Duane Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs et a lui-même admis lors d'interviews et dans ses mémoires de 2019, "Compton Street Legend", qu'il se trouvait dans la Cadillac d'où ont éclaté les coups de feu lors de la fusillade de septembre 1996.

À la mi-juillet, la police de Las Vegas a perquisitionné son domicile. Elle était à la recherche d'objets "concernant le meurtre de Tupac Shakur", selon le mandat de perquisition. Ils ont récupéré plusieurs ordinateurs, un téléphone portable et un disque dur, un magazine Vibe dans lequel figurait Tupac, plusieurs balles de calibre 40, deux "bacs contenant des photographies" et un exemplaire des mémoires de Davis.

La mort de Tupac est survenue alors que son quatrième album solo, "All Eyez on Me", était en tête des hit-parades, avec quelque 5 millions d'exemplaires vendus. Nommé six fois aux Grammy Awards, il est encore largement considéré comme l'un des rappeurs les plus influents et les plus polyvalents de tous les temps.

