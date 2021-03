Matthew McConaughey sera-t-il le futur gouverneur du Texas ?

L'acteur Matthew McConaughey a indiqué lors d'un podcast qu'il songeait sérieusement à l'éventualité de se présenter au poste de gouverneur du Texas.

Matthew McConaughey a confié qu'il envisageait sérieusement de se présenter pour devenir le prochain gouverneur du Texas, selon des informations de CNews et de nombreux américains. L’un des plus talentueux acteurs hollywoodiens a fait cette confidence à l’occasion d'un podcast intitulé « The Balanced Voice ». L'acteur a assuré que cette ambition était réelle.

Interrogé sur l'éventualité de cette candidature, le comédien a répondu sans langue de bois :

« On y réfléchit vraiment. Je m'y penche actuellement. Je me demande quel est mon rôle à jouer en tant que leader. Parce que je pense que j'ai des choses à apprendre et à partager, mais c'est quoi mon rôle? Quel est mon rôle dans le prochain chapitre de ma vie? ».

Sans s'engager officiellement dans la course à l'élection qui aura lieu en 2022, Matthew McConaughey avait déjà évoqué ses ambitions politiques en novembre dernier sur le plateau du Hugh Hewitt Show :

« Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. C'est plus entre les mains des gens ».

Né au Texas, l’acteur n'a jamais vraiment quitté cet Etat américain et possède d'ailleurs une propriété à Austin.

Matthew McConaughey avait critiqué ces dernières semaines une partie des « élites » californiennes qui sont, selon lui, « condescendantes, infantilisantes et arrogantes envers 50% de la population ».

Dans cet Etat profondément conservateur, les dernières années ont prouvé qu'il valait mieux être républicain pour triompher.

Reste à savoir si Matthew McConaughey officialisera sa candidature pour le poste de gouverneur au Texas.

A titre de comparaison, la star de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, a été pendant une décennie le gouverneur de la Californie. Deux personnalités songent d'ailleurs à se présenter à l’élection présidentielle américaine dans les années à venir : l’ancien catcheur et acteur Dwayne "The Rock" Johnson et le comédien et chanteur Will Smith.