Protection de l'environnement : Lula révèle que Charles III lui a demandé de « s'occuper de l'Amazonie »

Lula révèle que Charles III lui a demandé de « s'occuper de l'Amazonie » dans le cadre de la protection de l'environnement.

Le dirigeant brésilien Lula et Charles III se sont rencontrés à Buckingham Palace vendredi soir, à la veille de la cérémonie historique du couronnement. Lula a confié que Charles III lui avait demandé de s’engager pour la cause environnementale et la protection de la forêt amazonienne.

« La première chose que le roi m'a dite, c'est que je devais m'occuper de l'Amazonie. Je lui ai répondu : « J'ai besoin d'aide »», a expliqué Lula lors d’une conférence de presse à Londres.

Le Brésil abrite plus de 60% de la plus grande forêt tropicale de la planète.

Vendredi, à l'issue d'une rencontre entre Lula et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Royaume-Uni s'est engagé à verser 80 millions de livres (environ 92 millions d'euros) au Fonds Amazonie, créé en 2008 pour préserver la forêt, et dont la Norvège est le principal bailleur.

Le président brésilien Lula a exhorté samedi les pays développés à « prendre très au sérieux » la question climatique.

De retour au pouvoir pour un troisième mandat en janvier, Lula, qui avait déjà présidé le pays de 2003 à 2010, a promis de faire de la préservation de l'Amazonie une priorité et de mettre fin à la déforestation illégale d'ici à 2030.

Sous la présidence de son prédécesseur Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.