Ligue contre le cancer : le généticien Axel Kahn va se mettre en retrait pour des raisons de santé

Le généticien et président de La Ligue contre le cancer, Axel Kahn, pose chez lui pour l'AFP le 14 avril 2015 à Paris.

Le généticien Axel Kahn, « frappé par un cancer qui s’est aggravé récemment », a décidé de se mettre très prochainement en retrait de ses fonctions de président de La Ligue contre le cancer. Il continuera néanmoins de défendre les malades, selon les précisions ce mardi 11 mai de l’association et des informations de RTL.

Axel Kahn assume cette responsabilité de façon bénévole depuis sa nomination à la tête de La Ligue contre le cancer en juin 2019.

Face à l’aggravation de son état, Axel Kahn souligne qu’il « restera mobilisé pour les personnes malades et pour La Ligue autant qu’il lui sera possible ».

Une présidence par intérim sera désignée dans les prochaines semaines, selon les précisions de La Ligue dans un communiqué.

Axel Kahn « continuera de veiller aux intérêts supérieurs des personnes malades atteintes de cancer, tant dans leurs droits, le respect de leur dignité et, dans cette période de pandémie, à la considération la plus aiguë possible de ces personnes comme des publics à protéger des cancers. Il va dans le même temps s’attacher à ce que certaines réformes de la Ligue soient mises en œuvre pour répondre aux enjeux à venir dans la lutte contre le cancer », d’après les indications de La Ligue contre le cancer.

Axel Kahn est intervenu à de nombreuses reprises ces derniers mois dans les médias pour la défense des malades du cancer, dont la prise en charge a été sérieusement perturbée par la crise sanitaire et par l'impact de la pandémie de Covid-19.