Liga : Messi a-t-il ruiné le Barça avec son contrat à 555 millions d'euros ?

"555 237 619 euros. Le contrat pharaonique de Leo Messi qui a ruiné le Barça". Voici la Une du très sérieux quotidien espagnol El Mundo, qui dévoile ce dimanche 31 janvier les détails du contrat qui lie - jusqu'en juin - le joueur argentin avec le FC Barcelone.

Signé lors de la prolongation de Lionel Messi avec le FC Barcelone en 2017, ce contrat prévoit une rémunération d'environ 138 millions d'euros brut par saison. Elle est composée d'un montant fixe de 79,3 million d'euros par an (un salaire de 61,3 millions d'euros et 10,8 millions d'euros de droits à l'image) mais aussi une prime de renouvellement de 115 millions d’euros et une autre de "fidélité" de 78 millions d'euros. S'y ajoutent des bonus en fonction des résultats du club : 5,5 millions d'euros pour les deux titres en Liga, 700 000 euros pour la Coupe du Roi remportée en 2018 mais aussi 17 millions d'euros grâce à la C1.

Ce contrat, qu'El Mundo présente comme le plus gros de l’histoire du sport, fait jaser. Non seulement à cause des montants, mais aussi car il est dévoilé alors que le FC Barcelone fait face à de très grandes difficultés financières : il y a deux semaines, le quotidien La Vanguardia assurait que le club espagnol avait accumulé près d’un milliard de dettes et devait rembourser 420 millions avant la fin de l’année 2021.