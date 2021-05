Les ventes de maillots de l’équipe de France de football explosent avec le retour de Karim Benzema pour l’Euro

Le sélectionneur Didier Deschamps et l'attaquant français Karim Benzema après la rencontre entre la France et l'Equateur au stade Maracana de Rio lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Selon des informations du Figaro, le retour en sélection de Karim Benzema pour l’Euro a entraîné un franc succès dans les boutiques. Depuis mardi dernier et suite à l’annonce par Didier Deschamps sur TF1 et M6 de la liste des 26 joueurs de l’équipe de France qui disputeront l’Euro entre le 11 juin et le 11 juillet, les ventes de maillots des Bleus explosent et sont en nette hausse suite au retour de Karim Benzema.

Unisport, distributeur majeur d’articles de football, a en effet constaté une hausse des ventes de maillots de l’équipe de France de football de l'ordre de 1200% par rapport à la semaine précédente. Lors de ces ventes, le flocage - le nom du joueur au dos de la précieuse tunique - le plus demandé étant celui de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

Victor Saulnier, chef des Ventes France chez Unisport, s’est confié au Figaro :

« C’est incroyable de voir l’impact que peut avoir un seul joueur sur les ventes de maillots. Nous savions que les maillots de l'équipe de France seraient populaires. (…) Mais même avec des attentes élevées, les chiffres des ventes sont déjà au-dessus de nos attentes ».

Karim Benzema portera officiellement le numéro 19 lors de l’Euro. Le numéro 10, qu’il portait lors de ses dernières sélections, est désormais attribué à l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Sur le front de l’attaque des Bleus, Olivier Giroud porte lui le numéro 9.