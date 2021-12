Les programmes TV de la soirée démarrent de plus en plus tard

CSA logo

Depuis plusieurs années déjà, les chaînes de télévision ont pris la fâcheuse habitude de démarrer systématiquement en retard la diffusion de leurs programmes en prime time constate Le Figaro.

Selon les dernières constatations du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), effectuées la troisième semaine de septembre, ce décalage s’établit en moyenne à près de 4 minutes.

Cinq chaînes dépassent le seuil de 5 minutes de retard par rapport aux horaires annoncés. Parmi elles, TF1 et TMC affichent même plus de 7 minutes de retard! M6 et CStar sont quasiment à 6 minutes de retard, France 3 et RMC Découverte autour de 5 minutes.

C8, NRJ 12, RMC Story, France 4 et France 2 oscillent entre un peu moins de 4 minutes et un peu plus de 4 minutes et demie. W9 enregistre un décalage de quelque 3 minutes et 6Ter de 2 minutes et demie.