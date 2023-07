Les pompiers sont intervenus au domicile de Brigitte Bardot qui souffrirait de difficultés respiratoires

Des sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi matin au domicile de Brigitte Bardot à Saint-Tropez.

Alors que les fans de Jane Birkin sont encore endeuillés après la récente disparition de la star et après la polémique sur Alain Delon et Hiromi Rollin, l'état de santé d'une autre légende des années 60 et 70 suscite l'inquiétude. Des sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi matin au domicile de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, dans le Var. L'actrice de 88 ans souffrirait de difficultés respiratoires, selon BFMTV.

Les sapeurs pompiers sont intervenus à La Madrague, la maison mythique de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, alors que l'actrice de 88 ans éprouvait des difficultés respiratoires.

En mai dernier, Brigitte Bardot avait tenu à prendre la parole dans une lettre, quelques jours après que France Dimanche annonçait qu'elle avait été hospitalisée à Toulon dans un état préoccupant.

Plus d’informations à venir.