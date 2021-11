Les plus grosses baleines peuvent manger l'équivalent de 80 000 Big Mac en une seule journée

Une baleine à bosse saute à la surface de l'océan Pacifique dans le parc naturel national Uramba Bahia Malaga en Colombie, le 12 août 2018.

Les baleines les plus volumineuses engloutissent beaucoup plus de nourriture que ce que les scientifiques ne le pensaient, selon une nouvelle étude sur les baleines filtreuses qui révèle à quel point leurs habitudes alimentaires pourraient être importantes pour recycler les nutriments dans l'océan.

Les rorquals à fanons tels que les rorquals bleus, communs, les petits rorquals et les baleines à bosse consomment, en moyenne, environ trois fois plus chaque année que les estimations précédentes ne le suggéraient, selon les travaux des chercheurs dévoilés dans Nature . Un rorqual bleu dans l'est du Pacifique Nord, par exemple, pourrait manger entre 10 et 20 tonnes de nourriture par jour.

Selon Matthew Savoca, chercheur à l'Université de Stanford et auteur principal de la nouvelle étude, "cette quantité de nourriture se situe entre 20 et 50 millions de calories. C'est environ 70 à 80.000 Big Mac. Probablement l'équivalent de décennies de notre alimentation qui correspond à un jour pour eux".

Les chercheurs se sont intéressés à la quantité de nourriture ingérée par les baleines afin de savoir quelle quantité de pollution elles pourraient ingérer.

Matthew Savoca s'est rendu compte que les chercheurs pouvaient obtenir des estimations plus précises en utilisant un appareil sous-marin capable de mesurer la taille et la densité des essaims de krill, la base du régime alimentaire de ces baleines.

Lui et ses collègues ont rassemblé des données sur plus de 300 baleines marquées alors que les énormes animaux se nourrissaient d'essaims de krill en avalant de l'eau.

Les excréments des baleines répandent des nutriments près de la surface de l'océan, ce qui stimule la croissance du phytoplancton.