Les habitudes de lecture des Français en 2020 ont changé avec le confinement et la pandémie de Covid-19

Le Centre national du livre a dévoilé ce mardi son baromètre « Les Français et la lecture ». Les Français ont moins lu en 2020 avec la crise sanitaire et le confinement.

La lecture a reculé à travers l’Hexagone l’an dernier. 14% des Français n’ont lu aucun livre en 2020, et 25% n’ont pas acheté d(ouvrages neufs, selon une étude publiée ce mardi par le Centre national du livre et en partenariat avec l’institut Ipsos.

« Malgré des dynamiques de marché rassurantes pour le secteur du livre, nous observons une inflexion globale du nombre de lecteurs », selon la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo, auprès de l’AFP.

Le CNL déplore « une baisse de la lecture, certainement liée aux contraintes imposées par la crise sanitaire ».

Cette étude est réalisée tous les deux ans, et ses résultats sont publiés avant l’ouverture du salon Livre Paris. L’événement a été annulé cette année, comme l’an dernier, suite à la pandémie de Covid-19.

Ce sondage a été réalisé en janvier auprès d’un échantillon de 1.000 personnes de 15 ans et plus représentatif de la population française. Ces individus ont été interrogés par téléphone entre le 8 et le 26 janvier 2021. 86% des Français ont lu au moins un livre en 2020 (8 points de moins qu’en 2018).

« Les Français ont probablement eu envie de mieux comprendre le monde et de décrypter la crise que nous avons traversée : ils ont lu davantage de livres de reportages et d’actualité (essais, biographies…), mais moins de romans (-7 points) et de livres pratiques (-7) », selon Régine Hatchondo.

D’après les résultats de cette étude, les Français interrogés sont 75% (-7 points) à avoir acheté au moins un livre neuf, 34% (-7) à en avoir acheté d’occasion, et 68% (-9) à s’en être fait prêter ou offrir.

Le point de vente privilégié demeure la librairie (80% des acheteurs), les grandes surfaces spécialisées (67%), sur Internet (39%) et les supermarchés ou hypermarchés (39%).

Les résultats de l’étude démontrent également que 83% des personnes interrogées ont lu au moins un livre imprimé, dont environ un quart seulement qui a aussi lu au moins un livre numérique. Seuls 3% des personnes interrogées ont lu exclusivement en numérique.

Malgré ces bouleversmeents constatés dans les habitudes de lecture en 2020, les Français ne se désintéressent pourtant pas du livre. Ils déclarent en effet qu’ils aimeraient lire plus.