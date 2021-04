Les algues peuvent absorber le dioxyde de carbone et aider à lutter contre le changement climatique

Algues rouges

Pia Winberg "écologiste marin à l'Université de Wollongong, a passé des décennies à étudier les algues." explique la BBC.

"Elle croit que le taux de croissance rapide des algues et leur capacité à absorber de grandes quantités de dioxyde de carbone peuvent aider à lutter contre le changement climatique, désacidifier les océans et changer la façon dont nous cultivons, non seulement dans les océans mais aussi sur terre. En bref, Winberg pense que pour éviter le pire des changements climatiques, il faudra cultiver plus d'algues - bien plus."

Le varech est l'un des types d'algues les plus couramment cultivés. La grande algue brune, que l'on trouve dans les eaux marines froides et côtières du monde entier, pousse remarquablement rapidement - jusqu'à 61 cm (2 pieds) par jour - et ne nécessite ni engrais ni désherbage.

Comme les plantes terrestres, les algues utilisent la photosynthèse pour absorber le CO2 et faire pousser de la biomasse. Les systèmes marins côtiers peuvent absorber le carbone à des taux jusqu'à 50 fois plus élevés que les forêts terrestres, selon Emily Pidgeon, directrice principale des initiatives marines stratégiques chez Conservation International .