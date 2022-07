Piscine

Les Parisiens pourront-ils se rafraichir ? Pourra-t-on se baigner cet été dans les 25 piscines de la ville de Paris ? Et dans les bassins de Paris plage, qui devraient ouvrir le week-end prochain, dont celui de la Villette ? Rien n’est moins sûr selon le quotidien Le Parisien.

"Les agents techniques et maîtres nageurs de la capitale dénoncent l’augmentation de leur temps de travail, imposée par la Ville qui subit l’obligation faite par l’État de se mettre en conformité avec la loi du 6 août 2019".

"Le syndicat CGT a déposé un préavis de grève jusqu’au 31 août. Une grève déjà en cours dans certaines piscines, qui ont fait le choix, depuis le mois de mars, de réduire leurs horaires d’ouverture".

"Vendredi 1er juillet, comme au cours des semaines précédentes, plusieurs piscines ont déjà débrayé, réduisant les heures d’ouverture au public. C’était le cas à Georges-Rigal (XIe), Jean-Boiteux (XIIe), Hébert et Amiraux (XVIIIe), Émile-Antoine, René et André Mourlon et la Plaine (XVe). Sur le site de la Ville, qui liste les piscines municipales mais aussi privées et met à jour les horaires, onze affichaient « fermé »".