Législatives : Kylian Mbappé « appelle tous les jeunes à aller voter » et se positionne contre « les extrêmes »

L'équipe de France jouera son premier match de l'Euro 2024 ce soir, à 21h, contre l'Autriche, à Düsseldorf.

"On est dans un moment crucial dans l’histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités", a tranché Kylian Mbappé pendant sa conférence de presse, dimanche 16 juin. Malgré l'imminence de l'entrée en lice de l’Équipe de France à l'Euro, le capitaine des Bleus a appelé "la jeune génération à aller voter ". Une prise de position due au fait que "la situation en France est plus importante que le match" contre l'Autriche, selon l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

"On ne doit pas être déconnectés du monde et encore moins quand ça concerne notre pays. J’ai envie de m’adresser au peuple français surtout à la jeune génération. On peut faire la différence. Les extrêmes peuvent arriver au pouvoir. J’espère que ma voix va porter un maximum. On a besoin de s’identifier. On a des valeurs de mixité, tolérance et de respect. Chaque voix compte et ce n’est pas à négliger. J’espère qu’on fera un bon choix et qu’on sera encore fier de porter le maillot de l'équipe de France le 7 juillet”, a-t-il développé.

La veille, son coéquipier Marcus Thuram avait clairement pris position contre l'extrême droite : "La situation est triste, très grave... Des messages sont véhiculés tous les jours pour aider ce parti à passer, mais comme l’a dit Ousmane [Dembélé], il faut aller voter. Il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas."

Lors de sa conférence de presse, Kylian Mbappé a défendu les mots de son compère de l'attaque : "Il n’est pas allé trop loin, on est dans un pays où il y a la liberté d’expression. Il a donné son avis et je me range derrière lui."

De son côté, craignant une "utilisation politique de l'équipe de France", la Fédération française de football avait réagi samedi soir dans un communiqué affirmant son souhait "que soit comprise et respectée par tous sa neutralité". Juste avant la diffusion de ce communiqué, le président de la FFF Philippe Diallo, avait même appelé Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour leur intimer ce même devoir de neutralité, s'appuyant sur la charte d'éthique de déontologie du football.

Sélectionneur et donc salarié de la FFF, Didier Deschamps n'a pas pour autant appelé ses joueurs à éviter les prises de positions politiques. "Tout le monde aura sa propre analyse, je pars du principe que peu importe ce qu’on dit, il y aura des 'pour' des 'contre'. Il faut reconnaître que ce sont des footballeurs, mais avant tout des citoyens. Ils ne sont pas en dehors de la situation que vit la France. Je n’ai pas de conseils à donner à mes joueurs. Ils viennent avec leurs mots et leur propre sensibilité", a-t-il expliqué, refusant de commenter les mots de ses joueurs.