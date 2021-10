Le Planet-Score sera testé sur un millier de produits alimentaires d’ici la fin de l’année

Des produits bio sont exposés dans une boutique Monoprix lors d'un point presse à Paris, le 18 octobre 2016.

Plus d’une quarantaine de marques vont participer à l'expérimentation d'un nouvel étiquetage baptisé Planet-Score. Les consommateurs pourront ainsi mesurer et vérifier l'impact environnemental des produits.

Un nouveau dispositif en lien avec l'écologie va être prochainement testé par certains fabricants et distributeurs. L’étiquetage Planet-Score, qui indique et détaille l’impact environnemental d’un produit, va être testé d’ici la fin de l’année par 27 fabricants et 8 distributeurs sur des produits présents uniquement sur des sites d’e-commerce, selon des informations de Sud-Ouest.

Naturalia, Franprix, La Vie Claire, Monoprix, Lidl, Biocoop, Naturéo et Greenweez, qui représentent plus de 40 marques, ont pris l’engagement de tester cet affichage, selon les précisions ce jeudi d'un collectif composé d’associations de protection de l’environnement, de consommateurs et d’acteurs du bio, parmi lesquels figurent l'UFC-Que Choisir et France Nature Environnement.

Le Planet-Score, élaboré par l’Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation biologiques (ITAB), va attribuer une note entre A et E au produit en fonction de son effet sur la biodiversité, sur le climat, l’utilisation de pesticides dans la culture des ingrédients, et la prise en compte du bien-être animal.

La loi Climat prévoit la mise en place d’un étiquetage environnemental obligatoire sur certains types de produits, à l’issue d’une phase d’expérimentation.