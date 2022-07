Le groupe U2 bientôt en résidence à Las Vegas ?

Le groupe U2 pourrait donner une série de concerts à Las Vegas en 2023 dans une toute nouvelle salle (le MSG Sphere).

Les fans de U2 pourront-ils bientôt profiter de concerts de leur groupe favori à Las Vegas? Selon des informations du média américain Billboard et d’après BFMTV, U2 sera le premier à jouer à la MSG Sphere, une nouvelle salle sphérique et futuriste du complexe hôtelier et casino The Venetian. Ce site doit ouvrir en 2023.

Les concerts de U2, dans le cadre de ce projet, feront partie d'une résidence qui s'étalera sur plusieurs mois et ne seront pas joués plusieurs jours consécutifs.

MSG Entertainment, la société derrière la MSG Sphere, et l'équipe de U2 n'ont néanmoins pas confirmé les informations du média.

La MSG Sphere est un projet pharaonique d'1,8 milliard de dollars, qui promet aux fans une expérience multi-sensorielle au niveau des lumières et du son à l'intérieur de la structure sphérique la plus grande jamais construite. Il permettra d'accueillir 20.000 spectateurs debout ou 17.500 assis.