Le directeur du Théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad, refuse de déprogrammer Bertrand Cantat

Le mouvement #metootheatre, qui dénonce les violences faites aux femmes au sein de la profession, a dénoncé la programmation du Théâtre de la Colline. Wajdi Mouawad, son directeur, est revenu dans un long communiqué sur les raisons qui le poussent à ne pas déprogrammer ce spectacle. Le metteur en scène souligne ne pas vouloir se "substituer à la justice", tout en affirmant adhérer "sans réserve" aux "combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes et celui contre les violences et le harcèlement sexuel" :

"Ma position en tant que directeur de La Colline est la suivante : toute personne libre au regard de la loi, a le droit d’aller et venir, d’être invitée comme spectateur ou comme artiste".

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a précisé ce lundi au micro de France Inter "regretter" que Bertrant Cantat ait été invité, précisant qu'elle n'avait "pas à intervenir dans la gestion de La Colline".

Wajdi Mouawad s’est dit prêt à quitter ses fonctions :

"Si la ministre de la Culture ou le président de la République, qui m’a nommé, considèrent que mes positions sont contraires aux principes républicains, que l’un ou l’autre me le fasse savoir et je quitterai la direction du théâtre sur le champ".

Bertrand Cantat avait été condamné à huit ans de prison en 2003. L’ex-membre de Noir désir avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2007. Son contrôle judiciaire a pris fin en 2011.