Le comédien Robbie Coltrane, connu pour son rôle d'Hagrid dans la saga Harry Potter, est mort à l'âge de 72 ans

L'acteur écossais Robbie Coltrane est mort à l'âge de 72 ans.

L'acteur écossais Robbie Coltrane, connu pour son rôle d'Hagrid dans la série de films Harry Potter, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé son agente, Belinda Wright, le vendredi 14 octobre.

« Robbie était un talent unique (...) Au cours des prochaines décennies, on se souviendra probablement surtout de lui en tant qu'Hagrid dans les films Harry Potter, un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier », explique-t-elle dans un communiqué, cité notamment par la rédaction du journal The Telegraph.

Dans ce texte, Belinda Wright a rappelé que Robbie Coltrane avait « remporté trois Baftas consécutifs du meilleur acteur pour son interprétation de Fitz dans la série Cracker », dans les années 1990.

Il avait également joué à deux reprises dans la série de films James Bond, dans « Golden Eye » et « Le monde ne suffit pas ».

Robbie Coltrane aura joué à huit reprises le « gardien des clés et des lieux » de Poudlard dans les adaptations cinématographiques de la saga Harry Potter.

J.K. Rowling, autrice qui a créé le monde d'Harry Potter, a évoqué « un incroyable talent » :

« Je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un un tant soit peu semblable à Robbie », a-t-elle confié sur Twitter.

Après une première apparition sur grand écran dans La Mort en direct de Bertrand Tavernier, Robbie Coltrane a fait preuve d'un véritable éclectisme tout au long de sa carrière dans différentes genres : le fantastique (Flash Gordon, 1980; Krull, 1983), le film de guerre (Revolution, 1985), le thriller (Mona Lisa, 1986; From Hell, 2001), la comédie musicale (Absolute Beginners, 1986) ou le film historique (Henry V, 1989).