Le cascadeur Rémy Julienne est mort à l’âge de 90 ans

Crédits Photo: Eric CABANIS / AFP

Le plus célèbre cascadeur du cinéma français, Rémy Julienne, est mort à l'âge de 90 ans, selon des informations de France Bleu Orléans et du Figaro. Rémy Julienne était depuis deux semaines en réanimation à cause d'une forme grave du Covid-19 au Centre hospitalier de l'agglomération de Montargis, près de Cepoy dans le Loiret où il vivait avec sa compagne.

Cascadeur devenu légendaire, Rémy Julienne avait débuté sa carrière dans le film « Fantômas » en 1964.

Rémy Julienne avait orchestré les cascades pour de très nombreux films français majeurs. Par son talent, il a révolutionné les scènes d’action et permis au cinéma français d’inscrire des séquences de légende et des moments cultes dans de très nombreux films comme « La Grande Vadrouille », « Le Cerveau », « Le Marginal », « l'As des As », la franchise « Taxi » et même plusieurs « James Bond ».

Au cours de sa carrière, Rémy Julienne a travaillé sur plus de 400 films pour le cinéma, séries télévisées et publicités et sur plus de 1 400 cascades au cinéma.