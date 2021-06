La Samaritaine rouvre ses portes après seize ans de fermeture

Une photographie montre l'immeuble de La Samaritaine, à Paris, le 18 juin 2021.

Le grand magasin de la rue de Rivoli, à Paris, entame une nouvelle vie. Après des années de fermeture et de travaux, la Samaritaine, un magasin de 20.000 mètres carrés détenu par LVMH et dédié à la mode et aux cosmétiques, accueille à nouveau des clients.

La Samaritaine espère bien redevenir le lieu fétiche des Parisiens et des touristes.

Le grand magasin parisien avait fermé en 2005.

750 millions d'euros ont été investis pour les travaux.

Sur les sept étages séparés par les historiques escaliers métalliques, on retrouve des vêtements de grandes marques ou de jeunes créateurs, mais aussi des cosmétiques. Le lieu abrite désormais le plus grand espace beauté d'Europe.