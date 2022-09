La mort de Jean-Luc Godard (91 ans)

Jean-Luc Godard et Anna Karina

Le cinéaste franco-suisse a réalisé plus de cent films

Né le 3 décembre 1930 à Paris, le plus illustre des artistes franco-suisses est mort le 13 septembre, a appris Le Monde de son entourage, confirmant une information de Libération.

Le Monde ne cache pas son admiration : "A l’instar des morts exceptionnels, il emporte avec lui quelque chose qui s’arrache à la conscience collective. D’abord, la perte suscitée par un des plus grands cinéastes de tous les temps, avec ces électrochocs d’images et de sons que son œuvre réactive dans la mémoire de ses contemporains, avec une amplitude internationale et une aire d’influence que fort peu de cinéastes français ont jamais atteintes".

"Artiste au tempérament romantique, inventeur de beautés à nulles autres pareilles, génie de la provocation et autodestructeur enragé, donneur autant qu’encaisseur de coups, cinéaste tour à tour adulé et honni, Godard exige d’être placé aussi haut, sur la croix des dieux torturés du cinéma moderne, que Michelangelo Antonioni et Ingmar Bergman, qui l’ont précédé dans la tombe" ajoute Le Monde.

De côté, Emmanuel Macron écrit sur Twitter : "Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie."