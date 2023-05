© BERTRAND GUAY / AFP

7ème art

La grande fabrique de l’image : Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, annonce que neuf projets de la région Sud ont été retenus

La ministre de la Culture a dévoilé la liste des lauréats du programme « la Fabrique de l'image » à l’occasion du Festival de Cannes. 350 millions d'euros seront répartis sur les 68 lauréats dans toute la France. Cette somme servira à « faire de la France un leader des tournages, de la production de films, séries et jeux vidéo, de la post-production (effets spéciaux notamment) et de la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel ».