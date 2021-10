La famille de Goscinny a découvert l'ébauche d'un album inédit d'Astérix

Les bande dessinées Astérix se sont vendues à des dizaines de millions d'exemplaires.

Anne Goscinny, la fille de René Goscinny - qui fut cocréateur avec Albert Uderzo, et scénariste, des aventures de l'irréductible Gaulois - a fait une révélation majeure à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel : la découverte d'une ébauche d'histoire non achevée du plus célèbre des Gaulois réalisée par son père avant sa mort en 1977.

Dans cette interview publiée le 15 octobre, Anne Goscinny précise que ce scénario, tapé à la machine par René Goscinny porte le titre d'Astérix au cirque. Il aurait dû paraître chronologiquement après l'album Astérix chez les Belges, dernière création commune d’Uderzo et Goscinny, publiée en 1979.

Ce scénario a été retrouvé dans les archives familiales. "J'y pense souvent, il s'agit de 20 pages, une moitié d'album", précise Anne Goscinny. Mais publier un album complet à partir de cette ébauche serait "très compliqué", prévient-elle. "De très nombreuses personnes devraient s'asseoir autour de la table, se plonger dans l'histoire et retrouver sa voix. C'est comme une peinture de Goya qui aurait un trou". Elle émet toutefois un espoir : "un jour nous essaierons, ce serait une aventure extraordinaire".

