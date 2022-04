La course à pied peut stimuler les orgasmes féminins et les rendre plus intenses, selon une étude

Une femme est vue en train de courir au pont William M Powell, à Miami, en Floride, le 10 janvier 2021.

La course à pied peut conduire à de meilleurs orgasmes pour les femmes, selon une nouvelle étude publiée par l'International Urogynecology Journal. Les orgasmes seraient plus intenses grâce aux bienfaits de la course sur les muscles pelviens.

Selon une nouvelle étude, courir (en particulier sur de longues distances) peut aider les femmes à atteindre de meilleurs orgasmes, notamment plus intenses, d'après des informations de la rédaction du Daily Mail.

D’après les chercheurs, les muscles pelviens renforcés à la suite de l'exercice aident à améliorer la circulation sanguine dans les zones clés et peuvent permettre d’avoir ainsi des orgasmes plus intenses, ainsi qu'une estime de soi potentiellement plus élevée et une meilleure image corporelle.

Sur 180 volontaires dont la vie sexuelle a été analysée après avoir fait du jogging au moins une fois par semaine, les femmes qui parcouraient de plus longues distances étaient 28% plus susceptibles d'atteindre un meilleur orgasme et il s'est avéré qu'il était un tiers plus intense, selon l'International Urogynecology Journal.

L'étude a examiné des groupes - l'un a couru près de 20 kilomètres en l’espace de sept jours et un autre a couru moins de 20 kilomètres. Des comparaisons ont été effectuées, notamment en posant des questions sur la vie amoureuse des femmes pratiquant cette course à pied.

La chercheuse Shanny Sade, de l'Université Ben Gourion en Israël, s'est confiée sur ses travaux auprès de la rédaction du Sun : « Notre étude a révélé que les femmes qui couraient le plus d'orgasmes avaient les orgasmes les plus intenses. Cela peut s'expliquer par une meilleure circulation clitoridienne, un meilleur travail des muscles du plancher pelvien, une meilleure estime de soi et une meilleure image corporelle, ou une combinaison de ceux-ci ».

